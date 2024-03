Koalicja Obywatelska zaprezentowała kandydatów do rady miasta. Kto powalczy o mandat w Zielonej Górze?

Kandydat na prezydenta Marcin Pabierowski (od 10 lat radny miejski), budowlaniec z wykształcenia, podkreślał podczas konferencji prasowej, że miasto musi nie bać się poważnych inwestycji. Chciałby przyciągnąć do Zielonej Góry nowych inwestorów, by nie brakowało w mieście dobrze płatnych i atrakcyjnych miejsc pracy.

Marcin Pabierowski o inwestorach, oświacie i amfiteatrze

Marcin Pabierowski chciałby rozwijać placówki edukacyjne, by nie brakowało miejsc w żłobkach, by nowoczesne były przedszkola i szkoły. Jednym z zadań, którym zająłby się, gdyby objął fotel prezydenta Zielonej Góry, byłaby walka o amfiteatr. To symbol miasta. Wielu mieszkańców ma do tego miejsca ogromny sentyment. I należałoby – śladem innych miast, wcale nie większych od Zielonej Góry – zmodernizować to miejsce i przywrócić mu dawną funkcję. By mogły odbywać się w nim atrakcyjne koncerty i wydarzenia.