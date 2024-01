Marcin Pabierowski kandydatem na prezydenta Zielonej Góry. Co chciałby zmienić w mieście?

Wiceminister rozwoju i technologii Waldemar Sługocki przyznał, że od dłuższego czasu pojawiały się różne artykuły na temat wyborów samorządowych w mieście. Zielonogórzanie dopytywali, kto powalczy o prezydenturę.

- Stąd w sobotę i niedzielę podejmowaliśmy decyzję w tym zakresie – mówił wiceminister. - Staraliśmy się wyłonić z naszego grona najlepszą kandydaturę. Osobę doświadczoną, ale młodą, mającą energię do tego, aby kierować miastem. Osobę, mającą doświadczenie w sferze życia publicznego, samorządowego, otwartą na problemy ludzi, która ma z nimi dobry kontakt. I żeby była to osoba, która nie będzie bała się podejmować mądrych, odważnych decyzji.

Posłanka Elżbieta Anna Polak dodała, że potrzebna jest osoba otwarta, mająca dobry kontakt z ludźmi. A Marcin Pabierowski taki właśnie jest, on jest blisko ludzi.

- Może kogoś to dziwi, że tak wiele osób dziś towarzyszy Marcinowi Pabierowskiemu. Ale jesteśmy drużyną. I tak powinniśmy działać w samorządzie – podkreślał wojewoda Marek Cebula. – To zupełnie inna jakość. Łączyć a nie dzielić!

Radny Adam Urbaniak przyznał, że PO od wielu lat szykowała się do bitwy o Zielona Górę dla uczciwej partycypacji społecznej, rozsądku w przyznawaniu dotacji, w tym wspieraniu klubów sportowych, uczciwego podejścia do przedsiębiorców, logiki i sensu w inwestycjach.