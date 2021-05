Kocia kawiarnia w Zielonej Górze otwiera się po raz trzeci. Przetrwać pomogli mieszkańcy, którzy angażowali się w licytacje i zbiórki

To pozwoliło przetrwać najgorsze miesiące. A co ze wsparciem dla przedsiębiorców? - Niestety tym razem nie możemy liczyć na wsparcie państwa. Według rządzących organizacje pozarządowe prowadzące działalność gospodarczą (których głównym źródłem utrzymania jest właśnie ta działalność), nie są przedsiębiorcami, więc wsparcie finansowe nam się nie należy - tłumaczyli przedstawiciele fundacji na stronie zrzutki.

Koty już czekają na gości w Kociej Kawiarni

Koty wróciły już do kawiarni, by móc przyjmować gości. Obecnie w środku obowiązuje limit osób, wciąż musimy dezynfekować dłonie (to było wymogiem nawet przed pandemią). Ale gdy będziemy stosować się do obostrzeń, to w zamian możemy napić się kawy w otoczeniu kocich piękności.