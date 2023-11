Kolejna restauracja otworzy się w Zielonej Górze. Jak mieszkańcy oceniają obecność sieciówek w mieście? WIDEO SONDA

Restauracje w Zielonej Górze. Buduje się nowy lokal

Gastronomia w Zielonej Górze. Ceny

Pan Franciszek zwraca uwagę na ceny w lokalach gastronomicznych. – To bez znaczenia jaka nowa knajpa, restauracja czy jadłodajnia się otwiera. Bo obecne ceny obiadów na mieście czy też tych zamawianych do domów, tak strasznie wywindowały do góry, że jedyne na co człowieka stać to na małą pizzę i to zaraz po wypłacie – stwierdza pan Franciszek i tłumaczy, że za ceny trudno winić samych restauratorów. – Oni też muszą zarabiać, żeby jeść. Ale chodzi o to, że gubi się cały sens takich sieciówek, które czy ktoś je lubi czy nie, to wrosły już w standardy naszego społeczeństwa na stałe. Ale żeby zjeść w przerwie pracy szybko i tanio, to ani stojący już na Sulechowskiej McDonald’s nam nie umożliwi, ani KFC, który wkrótce ma być otworzony nie pomoże.