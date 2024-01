Kolejny akt cenzury w Radio Zachód. Łukasz Brodzik opowiada co spotkało go w studio!

- Dziennikarze robią co chcą, bo nie robią tego co im każą? Na tym polega wolność mediów, Panie Łukaszu – komentował były dziennikarz, a obecnie szef ośrodka propagandy urzędu marszałkowskiego.

Odpowiedział mu redaktor Marek Poniedziałek z radiowej Solidarności.

- Znasz media, wiesz co to ramówka i wiesz kim jest wydawca poranka. Na pewno nie kimś kto decyduje o zapraszaniu gości publicystycznych, czy treści przeglądu prasy – odpowiadał - mam "pod sobą" w tej chwili 4 strony internetowe i kilkanaście kanałów społecznościowych. Teoretycznie mogę zrobić na nich co chcę i ich nadużyć do "swoich racji". To jednak zaprzepaściłoby pracę moją i wielu ludzi. Tomek Oszmiański to właśnie robi, bez zażenowania – oceniał.