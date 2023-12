Kombatanci w święta. To czas refleksji i wspomnień, ale nie wszyscy spędzą święta w domach. Jak radzą sobie Ci, którzy zostają w DPS?

Święta Bożego Narodzenia to czas radości i rodzinnego ciepła. Dla wielu z nas to okazja do spędzenia czasu z najbliższymi. Niestety nie wszyscy mają taką możliwość. Część seniorów z Domu Pomocy Społecznej na kilka dni udaje się do rodziny, część z nich jednak zostaje. Święta dla kombatantów są czasem refleksji i wspomnień a pracownicy DPS starają się w tym czasie zadbać o jak najbardziej rodzinną atmosferę.

Wszyscy wspólnie robimy Wigilię, a niektórzy później jadą do swoich dzieci, do rodzin i tam jeszcze spędzają święta. Te kilka godzin z rodziną to zawsze jest przyjemnie...-mówi Inga Cierpisz, DPS dla Kombatantów w Zielonej Górze