Kondycja finansowa lubuskich samorządów. Które miasta i gminy radzą sobie najlepiej? Zobacz ranking Wspólnoty

Jak powstał ranking?

- Nie ma lepszego wskaźnika obrazującego kondycję jednostek samorządu terytorialnego niż poziom nadwyżki operacyjnej. Sprawdziliśmy jej poziom w przeliczeniu na mieszkańca we wszystkich samorządach w Polsce – wyjaśniają autorzy rankingu Paweł Swianiewicz i Julita Łukomska.

Nadwyżka operacyjna jest wskaźnikiem, który obrazuje sytuację finansową jednostek samorządowych, ich zdolność do spłaty zobowiązań oraz możliwości samodzielnego finansowania inwestycji. Określa, jaka część dochodów bieżących pozostaje do dyspozycji samorządu po sfinansowaniu wydatków bieżących, łącznie z kosztami obsługi długu. Im wyższa jest wartość nadwyżki operacyjnej, tym większa jest możliwość realizacji nowych przedsięwzięć inwestycyjnych. Deficyt operacyjny oznacza, że wydatki samorządu przekraczają ich możliwości finansowe. Taka sytuacja, powtarzająca się w kolejnych latach, może doprowadzić do utraty płynności finansowej.

- W dużym stopniu wartość tego wskaźnika wynika z obiektywnych warunków, w których funkcjonują władze samorządowe. Wiąże się więc ze zmianami koniunktury gospodarczej, strumieniami dochodów zarówno własnych, jak i transferów, z zakresem obowiązków narzucanym przez przepisy, a skutkujących wielkością wydatków na utrzymanie różnych usług i instytucji – podkreślają autorzy raportu. - W naszym rankingu posługujemy się wskaźnikiem nadwyżki operacyjnej netto. Uwzględniamy więc nie tylko różnicę między wielkością bieżących dochodów i bieżących wydatków, ale także wielkość spłat wcześniejszego zadłużenia. Prezentowany wskaźnik pokazuje wartości średnie z lat 2020–2022 r.