Koniec z niedojadaniem w szpitalach. Teraz będzie smacznie i zdrowo!

Chodzi o program pod hasłem „Dobry posiłek”, którego celem jest poprawienie standardu wyżywienia w szpitalach. O szczegółach jego szczegółach, mówili we wtorek pod gorzowskim szpitalem politycy PiS: poseł Elżbieta Płonka oraz lider tej partii w mieście, radny Tomasz Rafalski.

Dobra polityka, to polityka realizowania obietnic. To ona wpływa na wiarygodność rządu Zjednoczonej Prawicy, który wywiązał się ze składanych deklaracji – rozpoczęła poseł Płonka.

Następnie wymieniła elementy tej polityki: obniżenie wieku emerytalnego, wprowadzenie świadczenia 500+, wsparcie samorządów w realizacji wielu kluczowych inwestycji, a także programy dla seniorów, rodzin z dziećmi oraz ludzi młodych.

Teraz przedstawiamy kolejne punkty programu. Wczoraj ogłosiliśmy „Przyjazne osiedle”, a dzisiaj „Dobry posiłek”, który jest propozycją skierowaną do pacjentów szpitali, którzy zasługują na dobre oraz zdrowe posiłki – mówiła. – Wiele szpitali powiatowych ma problem z dobrym żywieniem pacjentów i rząd PiS to dostrzegł. Te posiłki nie są dostosowane do potrzeb, a niejednokrotnie pacjenci się skarżą – stwierdziła poseł i lekarka w jednej osobie.