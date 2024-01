Konsultacje społeczne na temat spalarni śmieci w Marszowie! Warto wybrać się na spotkanie w żagańskim pałacu!

Czym jest składowisko w Marszowie?

Zakład Zagospodarowania Odpadów działa od 2015 roku. Obsługuje ponad 20 gmin i ok. 200 tys. mieszkańców. Właścicielami spółki są między innymi miasta Żary i Żagań. O konieczności powstania spalarni władze spółki mówiły od 2021 roku, z uwagi na stale rosnące koszty działalności i konieczności podnoszenia poziomu recyklingu odpadów trafiających do Marszowa.

Ciepło dla Żagania

Nowa inwestycja ma powstać w ciągu kilku lat, w ramach partnerstwa publiczno-prawnego, we współpracy z lokalną elektrociepłownią. W spalarni ma być zagospodarowane ok. 20 tys. ton odpadów, których nie da się już inaczej zagospodarować. Nowa ciepłownia w Marszowie mogłaby ogrzać i zapewnić ciepłą wodę dla całego Żagania, a przynajmniej do jego części podłączonej do miejskiej ciepłowni.