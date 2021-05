Koronawirus w Lubuskiem. Wrócimy do strefy żółtej? Wskaźniki zakażeń |7 MAJA

Przeglądaj również za pomocą strzałek na klawiaturze

Aktualna sytuacja pandemiczna w Lubuskiem może być powodem do niepokoju. Dlaczego? W ostatnich dniach napływały dobre informacje, bo liczba nowych przypadków koronawirusa była niższa niż w poprzednim tygodniu. Ale w tych ostatnich dniach liczba nowych przypadków stale rosła.



W piątek, 7 maja potwierdzono 175 nowych zachorowań (było 2065 testów) i jest to już czwarty z rzędu dzień ze wzrostem. O ile w poprzednich dniach były one wyraźnie niższe niż - za każdym razem - siedem dni wcześniej, o tyle w piątek 7 maja liczba jest znacznie wyższa niż 30 kwietnia. Wtedy - a było to jeszcze przed majówką - mieliśmy 125 nowych przypadków. W piątek było ich o 50 więcej. Tym samym po dłuższej serii spadków wskaźnika zakażeń, tym razem notujemy wzrost. Aktualny wskaźnik zakażeń to 9,9 os. na 100 tys. mieszkańców. Jesteśmy więc o krok od powrotu ze strefy zielonej do strefy żółtej.

Jak wygląda sytuacja w Twoim powiecie? Sprawdź!



