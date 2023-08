Kościół w Św. Wojciechu w gminie Międzyrzecz będzie prawdziwą perełką! Świątynia odzyska dawny blask

Są pieniądze na ratowanie zabytkowej świątyni

Tak duże pieniądze na ratowanie zabytków jeszcze do Lubuskiego nie przypłynęły. Do samorządów trafi 80 mln zł, które będą wykorzystane na poprawę stanu lubuskich zabytków. Chodzi nie tylko o te duże i…

Prace pod nadzorem konserwatora

Tu tworzyła się historia Polski

Kościół w Św. Wojciechu to szczególne miejsce. – To wyjątkowy punkt na sakralnej mapie zarówno regionu, jak i całego kraju. Kościół wybudowany został w miejscu wcześniejszej świątyni. Zdaniem naukowców właśnie w tym miejscu znajdował się erem (rodzaj pustelni – dop. Red.) pierwszych męczenników Polskich – mówi Dariusz Brożek, rzecznik prasowy gminy Międzyrzecz. Pierwsi męczennicy Polscy byli benedyktyńskimi mnichami, którzy przybyli do kraju Polan na zaproszenie Bolesława Chrobrego. Na przełomie 1001 i 1002 roku założyli swą pustelnię w okolicach międzyrzeckiego ogrodu. – Właśnie w 2023 r. obchodzimy 1020. rocznicę ich męczeńskiej śmierci. Przeszli do historii jako pierwsi męczennicy Polski – dodaje D. Brożek.