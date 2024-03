Biały Kościółek w Gorzowie odzyskuje blask. Jedna ściana gotowa, czas na trzy kolejne

Remont kosztuje 2,5 mln zł

Całość na Boże Narodzenie

Parafia szuka już chętnych do wykonania prac w ramach drugiego etapu remontu. Na oferty czeka do 18 marca (pierwotny termin, do 29 lutego, został przesunięty). Prace będą mogły rozpocząć się z chwilą podpisania umowy. Parafia chce, by zakończyły się one do 20 grudnia 2024.