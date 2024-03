Lubuszanin w telewizyjnym Show TVN! Teo Tomczuk pokazał wielki talent!

Teo Tomczuk z Lubiechowa w gminie Małomice mieszka i tworzy w Norwegii. Jest muzykiem, kompozytorem i autorem tekstów. Gra w norweskim serialu telewizyjnym. Postanowił zaistnieć również w Polsce. Wystąpił w pierwszym odcinku nowego sezonu telewizyjnego show, TVN Mam Talent (w sobotę 2 marca 2024) i zaśpiewał utwór Kaleo "Way Down We Go". Od razu skradł serca jurorów i publiczności. Dostał trzy razy tak!

Teo Tomczuk z Lubiechowa pod Małomicami ma zaledwie 17 lat, a jego kariera szybuje w zawrotnym tempie. W Norwegii osiągnął już bardzo wiele, ale teraz chce zaistnieć również w Polsce. Do tej pory można go było zobaczyć podczas koncertów w Szprotawie, czy Świętoszowie. Teraz postanowił zawalczyć o szczyt muzycznego panteonu w Polsce. Aby to osiągnąć, wziął udział w telewizyjnym show Mam Talent i to z wielkim powodzeniem! Zobaczyliśmy go w pierwszym odcinku nowego sezonu (w sobotę 2 marca 2024), w którym wystąpili po raz pierwszy nowi prowadzący: Agnieszka Woźniak-Starak i Jan Pirowski, a także nowi jurorzy. Za jurorskim stołem, oprócz Agnieszki Chylińskiej zasiadła aktorka młodego pokolenia Julia Wieniawa oraz Marcin Prokop, prowadzący program z Szymonem Hołownią, zanim ten został marszałkiem Sejmu RP.

Podczas występu Teo Tomczuka Agnieszka Woźniak Starak była bardzo podekscytowana. - Mam ciarki - mówiła do współprowadzącego.

Trzy razy na tak dla Teo Tomczuka!

- Powinieneś przeprosić - zażartował w podsumowaniu występu Marcin Prokop. - Powinieneś przeprosić Polskę, za to, że tak późno cię usłyszała!

- Co za głos, co za chrypka - nie mogła się nachwalić Julia Wieniawa. - Pożarłeś mnie swoim występem.

- Masz zaledwie 17-lat! - z podziwem mówiła Agnieszka Chylińska. Ostatecznie Teo otrzymał trzy głosy na tak i jest bardzo prawdopodobne, że wystąpi w półfinale programu, a może również w finale.

Rodzina wciąż jest związana z Polską

Rodzina Tomczuków składa się z mamy Stelli, taty Macieja i dzieci: Igi i Teo. Rodzice z małą Igą wyemigrowali za lepszym życiem z Polski do Norwegii prawie 20 lat temu. Jednak wciąż wracają do swojego domu w Lubiechowie, w którym powstał jeden z pierwszych teledysków Teo. Chociaż w Mam Talent Teo nie zaśpiewał własnego utworu, to jest bardzo dobrym kompozytorem i autorem tekstów.

Norwegia stała się ich drogim domem!

- Żona Stella dostała norweską autoryzację jako pielęgniarka i to był przełomowy dla nas moment - opowiada pan Maciej. - Wraz z żoną odbyłem intensywny kurs języka norweskiego w Gdańsku, sponsorowany przez norweski urząd pracy, a było to w 2003 roku, jeszcze przed wejściem Polski do Unii Europejskiej. Przeprowadziliśmy się do Bergen na zachodzie Norwegii na początku 2004 roku wraz z 7-letnią córką Igą. Początki były trudne, wynajmowaliśmy mieszkanie, żona pracowała jako pielęgniarka, a ja szukałem pracy. Początkowo imałem się dorywczych prac budowlanych. Po pół roku znalazłem zatrudnienie w stoczni na wyspie na północ od Bergen, w gminie Solund.

Twórczość odpowiedzią na pandemię

Już po roku w Solund rodzina zamieszkała we własnym, wymarzonym domu nad pięknym fiordem. Tam na świat przyszedł Teo.

Jego twórczość zaczęła się w pandemii, gdy wszyscy byli zamknięci w domach. On znalazł sposób na wyśpiewanie tego, co mu w duszy gra.

- Zawsze dbaliśmy, aby dzieci dobrze mówiły po polsku, nasz język w domu, to język polski - opowiedział nam pan Maciej Tomczuk, tata artysty. - Już jako 8-latek Teo widział siebie jako wokalistę i intensywnie rozwijał umiejętności wokalne oraz grę na instrumentach muzycznych. Jego największymi idolami są Alex Turner z Arctic Monkeys oraz Jökull Júlíusson z Kaleo.

Norweski serial Teo

W 2022 roku na ekrany wszedł młodzieżowy serial "Rykter" (po polsku Plotki), w którym Teo zagrał jedną z głównych ról. Jest więc już dobrze znany w Norwegii, ale w Polsce jeszcze nie. Cała rodzina ma nadzieję, że po programie Mam Talent to się zmieni. Czytaj również na naszym portalu

