Koszykarski świat w żałobie. Nie żyje Drew Gordon, były gracz Zastalu Zielona Góra

„Z ogromnym smutkiem informujemy, że dotarła do nas tragiczna wiadomość. W wyniku wypadku samochodowego zmarł Drew Gordon, nasz były zawodnik, z którym w składzie zdobyliśmy mistrzostwo Polski i historyczne 6. miejsce w lidze VTB. Drew był nie tylko znakomitym sportowcem, ale także wspaniałym człowiekiem, który wniósł wiele radości i sukcesów do naszego klubu. Jego pasja, zaangażowanie i charyzma pozostaną na zawsze w naszej pamięci. Rodzinie i bliskim Drew składamy najgłębsze wyrazy współczucia”.

Drew Gordon miał niespełna 34 lata. Amerykanin miał na swoim koncie wiele występów w letniej lidze NBA. Zagrał też w dziewięciu spotkaniach najlepszej koszykarskiej ligi na świecie. W 2014 roku był zawodnikiem Philadelphii 76ers. Później trafił do Europy, grał w m.in. Partizanie Belgrad, Dinamo Sassari, Banvicie Bandirma, Lietuvosie Rytas Wilno, czy Zenicie Sankt Petersburg. Z rosyjskim klubem Gordon w 2017 roku zajął trzecie miejsce w lidze VTB. Został też wybrany do meczu gwiazd w sezonie 2017/2018. Z rosyjskiej ligi koszykarz trafił do Zielonej Góry, był wyróżniającym się graczem Zastalu. Ponownie został wybrany do meczu gwiazd ligi VTB. Po przygodzie z zielonogórskim klubem, wrócił do ligi rosyjskiej, grał w Awtodorze Saratów i Lokomotiwie Kubań.