Kraszanka 2024 w Zielonej Górze. Jeszcze zdążysz nabyć te prawdziwe cuda. Poczuj magię świąt!

Kraszanka 2024. Oryginalne zestawy świąteczne

Pani Teresa mówi, że dla niej Kraszanka oznacza zakup drewnianych łyżek, deski do krojenia itd. To już taka jej tradycja. - A moja sąsiadka zawsze na Wielkanoc zmienia firanki. Chociaż w jednym pomieszczeniu. Moja tradycja jest mniej kosztowana - śmieje się pani Teresa.

- Ja jestem usatysfakcjonowana. Na jarmarkach szukam oryginalnych ozdób świątecznych i takie tu znajduje. Poza tym widzę, że niektórzy przygotowali specjalnie zapakowane, ze świątecznymi napisami prezenty. Takie kompleciki miodów, ręcznie wykonanych zajączków czy stoików są dla mnie idealne - mówi pani Maria. - Co roku z sąsiadką robimy sobie takie prezenty, podobnie z siostra i moją przyjaciółką. Zawsze miałam z tym problem, sama starałam się coś wymyślić. A tu proszę mam gotowe i jakie piękne, oryginalne.

Kraszanka 2024. Pachnące wędliny i zdrowe miody

Dla pana Tomasza Kraszanka oznacza zakup swojskich wędlin. - Jak one pachną, a jak smakują?! Takich w marketach się nie kupi. Jak święta, to niech będzie smacznie i wyjątkowo - podkreśla pan Tomasz.

Pani Irena żałuję, że Kraszanka nie trwa dłużej. Dlaczego?

- Pewnie jeszcze więcej potraw by się na niej znalazło. A to by oznaczało, że nie musiałabym tyle sama gotować czy piec - uważa zielonogórzanka i dodaje: - Nie mam zdolności kulinarnych, więc chętnie skorzystałabym z takiego gotowego świątecznego zestawu.