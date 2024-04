Jacek Wójcicki: Chcę postawić wisienkę na torcie

- Były duże nerwy w ostatnich dniach? - Te ostatnie dwa dni to był już czas oczekiwania. To był czas wyciszenia, choć nerwy przed tak ważnym egzaminem są potężne.

- Pierwsze wyniki mówią, że kolejne pięć lat będzie pan rządził Gorzowem. Co pan czuje? - Przede wszystkim wielką ekscytację i wdzięczność mieszkańcom, którzy zaufali mi i dali mi kolejny kredyt zaufania na pięć lat. Zaufali, że ta zmiana, która od ponad dziewięciu lat trwa, idzie w dobrym kierunku. To jest wielka radość.

- Jak pan odczytuje to, że konieczna była druga tura? - Ja to biorę do siebie. Zabrakło podsumowania ostatnich pięciu lat. Dla mnie jest to jasny sygnał, żeby w tej kadencji jeszcze bardziej wyjść do mieszkańców, jeszcze bardziej ich informować o tym, co się w mieście dzieje.

- To będzie krok do tyłu czy do przodu? - Zawsze to będzie krok do przodu, ale może nie do końca taki, jaki sobie wyobrażamy. Dla kogoś zrobienie kroku do przodu może być pójście do senatu, a dla drugiego – może to być pójście we własną działalność gospodarczą. Z tego świata społeczno-samorządowego ciężko będzie wyjść, bo tak naprawdę to jest coś, co robię całe swoje życie i jest szalenie pasjonujące.

- Ma już pan pomysł na siebie za pięć lat? - Nad tym się jeszcze nie zastanawiałem. Jest wiele możliwości. Życie to nie jest tylko praca zawodowa, ale też rodzina – mam żonę, córkę – więc to wszystko musi być w harmonii.

- Jaka będzie ta trzecia kadencja? - Bardzo aktywna, dlatego że chciałbym postawić wisienkę na torcie. Chcę, by ta kadencja była takim zwieńczeniem mojej pracy, żeby to było takie podsumowanie i żeby odejść z dobrym nazwiskiem, dobrą opinią.

- Co zdecydowało o wygranej? - Myślę, że w ostatnich tygodniach dotarliśmy do mieszkańców z podsumowaniem tego, co zostało zrobione i z programem na kolejne pięć lat.

- To hasło drugiej tury „100 proc. na Jacka” było trafione? Ludzie mogą wypominać, że jednak było 60 proc.

- Jak się gra o 200 proc., to się uzyskuje 150, a jak się gra o 100 proc., to uzyskuje się 60. To było hasło do mobilizacji. W pierwszej turze zagrała pogoda, zagrał szyld partyjny. Biję się też w pierś, że my jako zarządzający miastem mało mieszkańców informowaliśmy o tym, co się dzieje.

- Po wynikach wyborów do rady, które dają większość Koalicji Obywatelskiej, mówi się, że to ona będzie panem prezydentem rządziła.

- Myślę, że będziemy współpracować. Na szczęście w Polsce samorząd jest tak skonstruowany, że mandat, który otrzymuje wójt, burmistrz czy prezydent miasta, jest bardzo silnym mandatem. Oczywiście, może być konflikt w radzie – tak było za prezydenta Tadeusza Jędrzejczaka. Miasto jednak i wtedy się rozwijało, szło do przodu. Ja przez całe swoje życie idę na porozumieniu i wierzę, że to porozumienie z Koalicją Obywatelską będzie możliwe.