Ale się działo! Park Tysiąclecia w Zielonej Górze oficjalnie otwarty. Jednym się podoba, innym niekoniecznie

Atrakcje podczas oficjalnego otwarcia Parku Tysiąclecia

Park Tysiąclecia zaczyna się zielenić

W parku są nowe ścieżki, ławki, lampy, kosze, wyremontowano ogrodzenia i schody (co ważne dla starszych – są poręcze), są place zabaw, drewniane leżaki do odpoczynku, wybieg dla psów, są fontanny (choć jeszcze nie działają). No i najważniejsze – są nowe nasadzenia. Piękne aleje lipowe uzupełnione zostały dwiema odmianami: srebrzystą i drobnolistną. Są też nowe choiny kanadyjskie. To nawiązanie do rosnących tu dawniej drzew. Jakie jeszcze drzewa i krzewy tu zobaczymy? M.in. wiśnie japońskie i katalpy, magnolie.

Tężnia w Parku Tysiąclecia cieszy zwłaszcza starszych

Nie tylko najstarszych mieszkańców miasta cieszy tężnia. Obiekt zbudowany jest z drzewa modrzewiowego (tężnia solankowa plus pergola inhalacyjna z ławkami po jej obu stronach). Technologia tężni oparta jest o roztwór solanki, krążący w obiegu zamkniętym pomiędzy zbiornikiem na solankę, instalacją pompową tłoczącą solankę do systemu drewnianych rynien. Z rynien poprzez drewniane zawory solanka jest kierowana do koryt solankowych, by równomiernie nawadniać ściany z tarniny. Spływająca po gałązkach tarniny solanka gromadzona jest w niecce dolnej, a następnie transportowana grawitacyjnie do zbiornika na solankę.

Jednym te zmiany w Parku Tysiąclecia się bardzo podobają, bo wreszcie jest to miejsce dla każdego i można w nim odpocząć w codziennej bieganinie, zrelaksować się.

- Jest piękny, dużo kwiatów. Tylko może woda by się przydała dla wiewiórek i jeży - mówili uczestnicy imprezy i dodali, że jeszcze więcej kwiatów by się przydało.

- Jak się tu wychowałam, mieszkałam na Zyty, jako uczennica medyka porządkowałam ten park. To moje stare kąty - mówi pani Elżbieta.

- Ja się tu w chowanego jako dziecko bawiłam. Dziś chętnie tu spaceruję - wspomina pani Maria.

Inni krytykują, bo przecież to dawny cmentarz i nie powinniśmy w tym miejscu tworzyć placów zabaw czy wybiegów dla psów.

- A mnie nie podobają się te ścieżki. Powinny być bardziej naturalne - mówi pani Lucyna.

- Takie to dla mnie dziwne, że był cmentarz, a teraz jakieś fajerwerki - zauważa pani Renata.