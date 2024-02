Królewska studniówka LO w pałacu. Tak się bawił żagański Banach | ZDJĘCIA

Dyrektor Mieczysław Śmieszek, wraz z wicedyrektorką Edytą Furtak przypomniał młodzieży ich pierwsze chwile w szkole i drogę, którą pokonali aż do studniówki, a później matury, która otworzy przed nimi drzwi na studia i do dorosłego życia. Oboje nie kryli przy tym wzruszenia, które przeżywają co roku, widząc młodzież rozpoczynającą swój pierwszy, dorosły bal. - To dla mnie wielkie przeżycie, widzieć was pięknie ubranych, w dostojnym tańcu - zaznaczyła Edyta Furtak.

