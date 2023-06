Krystyna Czubówna opowiada o parku Goepperta w Szprotawie!

- Zapraszam wszystkich miłośników przyrody, wraz z moją zastępczynią Dorotą Grzeszczak, do obejrzenia filmu promocyjnego o naszej perełce - zachęca burmistrz Mirosław Gąsik. I rzeczywiście, zapowiedź czyta znakomita, znana lektorka, Krystyna Czubówna.

Zapowiedź filmu na miejskim Facebooku

- Park Goepperta w Szprotawie to nie tylko przyroda, ale również historia miasta - opowiada regionalista Maciej Boryna. - W minionych stuleciach obecna przestrzeń parkowa stanowiła strategiczny element systemu obrony miasta, by pod koniec XIX wieku przeistoczyć się w swoisty eden. To, co nazywamy dziś skromnie parkiem, w rzeczywistości było ogrodem botanicznym.

Park upamiętnia Heinricha Roberta Goepperta, urodzonego w Szprotawie światowej sławy botanika i dyrektora ogrodu botanicznego we Wrocławiu. To pozwala zrozumieć, dlaczego dawna administracja miasta traktowała park z najwyższym pietyzmem i profesjonalizmem, chociaż zmarły w 1884 r. Goeppert nie mógł parku zobaczyć. Szprotawianie wystawili mu w parku pomnik, podobnie jak wdzięczni wrocławianie.