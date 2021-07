Kucykowa, Piotrusia Pana, Zakręt, Chochlika. Takie i sporo innych ulic o nietypowych nazwach mamy w Zielonej Górze. Gdzie się znajdują?

Dzika wcale nie jest Dzika, ulica Prosta ma spory zakręt, ale do Mokrej czasem ta nazwa pasuje, szczególnie po bardzo obfitych deszczach...

Zielona Góra ma kilkaset ulic. Wymyślić dla nich nazwy to czasem wcale nie jest prosta sprawa. Bo i zielonogórzanie powinni chcieć przy danej trasie mieszkać. A przecież w mieście pojawiały się głosy sprzeciwu i w tych sprawach - gdy nazwę ulicy zmieniano na taką, która nie przypadała mieszkańcom do gustu.

Do tego trzeba było jeszcze uporządkować sprawę nazewnictwa ulic, gdy do "starej" Zielonej Góry dołączono sołectwa. Bo nagle okazało się, że mamy w mieście siedem Dębowych, pięć Liliowych, jedenaście Leśnych, dwie Dworcowe i tak dalej. Jak rozwiązano tę sprawę? W sposób dość przejrzysty. Teraz ulica w danym sołectwie nosi np. nazwę: Stary Kisielin-Liliowa, by odróżnić ją od tej Liliowej, która znajduje się na zielonogórskim Jędrzychowie.