Szkoła Muzyczna w Zielonej Górze zaprasza na Dzień Otwarty. Będą koncerty, korowód, gry, pokaz mody, otwarte zajęcia

Dzień Otwartych Drzwi to okazja, by zobaczyć, jak kształcą się przyszli artyści.

Największa szkoła muzyczna w województwie

PSM im. Karłowicza w Zielonej Górze to największa szkoła muzyczna w województwie lubuskim. Uczniowie szkoły to laureaci konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych, a absolwenci szkoły to często jedni z czołowych muzyków w Polsce oraz artyści Filharmonii Zielonogórskiej. W 2020 r roku szkoła obchodziła jubileusz 70-lecia istnienia.