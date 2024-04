Kultowa budka z lodami Pana Henryka znów otwarta. "Tego smaku ze szczyptą miłości nie da się podrobić. To smak dzieciństwa"

- Chcę być tutaj, mieć kontakt z klientem. O wiele lepsze to, niż siedzieć w domu i płakać - mówi nam wzruszona pani Teresa Korczak. - Zaczęliśmy sprzedawać 27 kwietnia. Dziś mija trzeci dzień odkąd jesteśmy otwarci. Ludzie bardzo chętnie kupują lody, z czego się ogromnie cieszę. Muszę kogoś zatrudnić do pomocy przy sprzedaży. Póki co to tylko syn od czasu do czasu może podskoczyć i pomóc, koleżanka, ale już od 1 maja ta pomoc będzie. W tym roku w naszym menu pojawi się na pewno smak waniliowy, czyli podstawa. Poza tym? Dziś na przykład jest to mięta, wczoraj można było skosztować smaku malinowego. Na pewno smaki będą różne, ale ten jeden waniliowy, on się nie zmieni. Reszta zależy od humoru, dnia, czy tego, co zażyczą sobie nasi klienci - śmieje się pani Teresa.