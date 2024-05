Zdjęcia Zielonej Góry jak z czarno-białego filmu. Zachwycają, budzą wspomnienia... Zobaczcie miasto sprzed lat!

Uczelnie zmieniły obraz Zielonej Góry

- Jak dziś patrzę na Palmiarnię, to aż wierzyć się nie chce, jaka kiedyś była mała, jakie małe były palmy. Ale już wtedy kojarzyła mi się z czymś fantastycznym. Chodziłem tam do kawiarni z rodzicami. I mam same miłe wspomnienia z tamtych czasów - mówi Tomasz Jabłonowicz.

Żal grzybka, parkingu i zielonego placu Bohaterów

- Pamiętam też popularny grzybek. Może nie był to szczyt architektury, ale na pewno charakterystyczny element deptaka. I dla wielu osób punkt zbiórek - zauważa Krzysztof Gałka.

- Mnie trochę żal parkingu przy Bohaterów Westerplatte, bo z moich okien więcej było widać miasta. Potem galeria zasłoniła mi wszystko - mówi pani Maria.

- Bardzo podobał mi się plac Bohaterów pełen zielonej trawy, kolorowych kwiatów i wielkich agaw w donicach - to z kolei wspomnienie Ireny Tabaczyńskiej. - Warto wracać do tamtych czasów na starych zdjęciach i pocztówkach. Choćby po to, by powspominać czy do czego odnosić zmiany...

Powyższy materiał pochodzi z 2021 r.__

Zobacz też: Winobranie 2018: