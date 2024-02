Leniwa niedziela na kanapie? Nie dla morsów z Gorzowa i okolic! Oni wolą zimną kąpiel

To drugie morsowanie w tym miejscu

Pierwsze morsowanie nad jeziorem Nierzym odbyło się w listopadzie ubiegłego roku. Impreza zorganizowana przez Ośrodek Sportu Rekreacji w Gorzowie okazała prawdziwym strzałem w dziesiątkę. Frekwencja dopisała, bo we wspólnej kąpieli w lodowatej wodzie wzięło udział prawie sto osób. Teraz nadarzyła się kolejna okazja do morsowania w okolicach Gorzowa.

Brak mrozów morsom nie przeszkadza

Choć w tym roku pogoda jest kapryśna, śniegi stopniały, a temperatura wróciła plus, to jak najbardziej można hartować się w zimnej wodzie. Miłośnicy morsowania nie przepuszczą żadnej okazji do wspólnej kąpieli, więc nic dziwnego, że w niedzielne przedpołudnie licznie stawili się na plaży nad jeziorem Nierzym, by zanurzyć ciała w chłodnej toni.