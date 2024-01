Morsy Eskimo licytowały w lodowatej wodzie! Tak rozpoczął się finał WOŚP na Kłodawie!

Nie straszny im ziąb, ani lodowate kąpiele. Wręcz przeciwne - oni wręcz za nimi przepadają! Mowa oczywiście o morsach z klubu Eskimo, do którego należą gorzowianie i mieszkańcy sąsiednich gmin.

Eskimo regularnie spotykają się na Kłodawie. To tam na plaży po krótkiej i dynamicznej rozgrzewce wchodzą do lodowatej wody. Morsują dla zdrowia, ale też przy ważnych wydarzeniach: tak rozpoczynają np. Nowy Rok i tak też okazują swoje wsparcie dla społecznych inicjatyw. Tym razem - w niedzielę 28 stycznia - morsując włączyli się do 32. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Kiedy byli już w zimnej do puszek dawali datki. Było gorąco!