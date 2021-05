Lokalny przedsiębiorca kontra gmina Nowa Sól. Co się działo na cyplu w Jodłowie? Jest wyrok w sprawie zerwania umowy z przedsiębiorcą

– Czujemy się oszukani, jako lokalni przedsiębiorcy. Mamy wielki żal do pani wójt. To było nasze jedyne źródło dochodu – mówiła nam w maju 2020 roku Katarzyna Zambroziewicz, która jako firma Bajko Party zawarła na trzy lata umowę na prowadzenie działalności gastronomicznej dla turystów na cyplu. Ta umowa po roku została zerwana.

Wójt Izabela Bojko przyznała wówczas, że umowa uległa rozwiązaniu za „brak bieżącego nadzoru i kontroli nad sposobem korzystania przez osoby trzecie z użyczonego gruntu i jego urządzeń oraz niezapewnienie ładu i porządku na terenie cypla, do którego była zobowiązana przez cały okres trwania umowy”.

– Mimo podpisanej umowy użyczenia, z chwilą gdy pani Katarzyna Zambroziewicz opuściła teren Cypla w Jodłowie w dniu 31.08.2019 r., gmina sama dokonywała wszystkich czynności, do których zobowiązana była pani Zambroziewicz (bieżące naprawy infrastruktury drewnianej, koszenie trawy na całym terenie, czyszczenie trzech plaż, sprzątanie śmieci, opróżnianie koszy na odpady, grabienie liści, zbieranie połamanych gałęzi drzew, itp.) – tłumaczyła nam wówczas wójt Izabela Bojko.

Właścicielka firmy uznała to za kłamstwo. - Dowiedziałam się, że mamy zabrać swoje rzeczy i opuścić teren, bo ma być przygotowany do kontroli z urzedu marszałkowskiego. Już 13 września podpisałam protokół zdawczo-odbiorczy i zdałam klucze - relacjonowała K. Zambroziewicz wydarzenia z końcówki lata 2019 roku.