Lubuscy policjanci schwytali mężczyznę poszukiwanego listem gończym przez sąd rejonowy w Krośnie Odrzańskim Łukasz Koleśnik

Funkcjonariusze zauważyli stojący na drodze pojazd marki Volkswagen, za którego kierownicą siedział 31-latek, poszukiwany listem gończym przez Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim. Po zatrzymaniu samochodu policjant wysiadł i chciał podejść do mężczyzny. Poszukiwany gwałtownie cofnął, a następnie zaczął uciekać.

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Krośnie Odrzańskim zatrzymali 31-letniego mężczyznę, który był poszukiwany listem gończym. 31-latek ukrywał się w zaroślach. Ponadto odpowie za niezatrzymanie się do kontroli drogowej, za co grozi od 3 miesięcy do lat 5 pozbawienia wolności.