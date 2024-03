Lubuski Festiwal Innowacji w Zielonej Górze. Trzecia edycja tego kosmicznego wydarzenia przyciągnęła przedsiębiorców, naukowców i młodzież

Park Technologii Kosmicznych na co dzień zajmuje się zwiększeniem poziomu innowacji w województwie lubuskim poprzez rozwój działalności kosmicznej i wysokotechnologicznej. Nic więc dziwnego, że Festiwal Innowacji, oprócz zaproszonych prelegentów, przyciągnął przedsiębiorców, naukowców, nauczycieli i uczniów. Co się działo?

Festiwal Innowacji

-Park Technologii Kosmicznych zajmuje się głównie dwoma wątkami — opowiada Prof. Marek Banaszkiewicz z Centrum Badań Kosmicznych w Zielonej Górze. -Pierwsze jest prowadzenie badań naukowych w dziedzinie technologii kosmicznych i satelitarnych. Drugi ważny nurt, który jest tutaj dziś reprezentowany, to jest działalność innowacyjna.

Bogaty program konferencji obejmował m.in. tematy związane ze sztuczną inteligencją, korelacjami między muzyką a innowacyjnością, neuronauką, przemysłem kosmicznym, drukiem 3D oraz szeroko pojętym światem cyfrowym. - Plany są takie, żebyśmy szybko dokończyli proces uruchamiania aparatury, co nastąpi niebawem, i zaczęli prowadzić badania — mówi Prof. Marek Banaszkiewicz.

To dopiero początek

Jak tłumaczy profesor, plany dotyczące innowacji są bardzo bogate. -Ten festiwal jest dopiero początkiem takiej ofensywy, która ma zmierzać do tego, żeby wszyscy w Lubuskiem wiedzieli, czym są innowacje i jak należy je robić — kontynuuje profesor Banaszkiewicz.

Strefa młodzieży

Dużym zainteresowaniem cieszyła się przestrzeń stworzona specjalnie dla młodzieży, w której odbywały się m.in. takie atrakcje jak pokazy nowoczesnych dronów. Takie rozwiązanie ma być już stałym elementem kolejnych edycji, bo to właśnie wśród młodzieży powinno budować się potencjał innowacyjny.

- To, że pojawiają się tutaj liczne firmy, przedstawiciele nauki i biznesu to pierwsze symptomy tego, że mieliśmy rację i że [Park Technologii Kosmicznych] ożyje i wypełni się treścią. Mam nadzieję, że będzie miejscem, z którego wypączkują różnego rodzaju sukcesy i wspaniałe wynalazki, z których będziemy dumni — mówi Marcin Jabłoński, marszałek województwa lubuskiego.

Współpraca

Jerzy Pokój przewodniczący Sejmiku dolnośląskiego, tłumaczy, że dostęp do technologii, którą prezentowano podczas festiwalu, jest dziś koniecznością. -Jestem mile zaskoczony i mówię trochę z zazdrością, że takie wydarzenia odbywają się w Lubuskiem, a nie na Dolnym Śląsku — stwierdza przewodniczący. Zaznacza również, że jeśli wszystko pójdzie zgodnie z założeniami i 7 kwietnia [w dzień wyborów samorządowych] na Dolnym Śląsku powstaną nowe koalicje, to współpraca będzie miała szansę wejść na inny poziom, co będzie z korzyścią przede wszystkim dla mieszkańców.