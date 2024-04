Drugi dzień Ogólnopolskiego Festiwalu Tańca w Żarach i kolejna porcja zdjęć. To była niesamowita impreza

To już 14. edycja Ogólnopolskiego Festiwalu Tańca Dzieci i Młodzieży w Żarach. Do miasta przyjechało dwa tysiące młodych uczestników, dla których taniec to prawdziwa pasja.

Jak podkreślała Kamila Olczyk, organizatorka festiwalu, celem imprezy jest propagowanie pasji do tańca, jego różnorodności, piękna i szczęścia, jakie daje. - Moim wielkim marzeniem była organizacja takiej imprezy, zaczęło się w czasach, gdy jeszcze w gimnazjum prowadziłam klub tańca. Pracowałam z dziećmi właśnie z gimnazjum, a to, jak wiadomo jest trudny wiek, a dzięki tańcowi można było dotrzeć do młodzieży, rozwijać. Zależało mi na tym, żeby ten był festiwal otwarty na dzieci. Chciałam, żeby dzieci wracały do domów zadowolone, szczęśliwe, spełnione, żeby na tym festiwalu było mnóstwo nagród, miejsc, żeby wszyscy czuli się docenieni - mówi. - Motto tej imprezy to być szczęśliwym przez taniec. Dziś mamy tutaj nawet sześciolatki, ale będą też tańczyć osiemnastolatki i starsze dziewczyny. Można zobaczyć różne rodzaje tańca, nie tylko taniec współczesny.