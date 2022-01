Lubuskie. 124 tys. dzieci rozpocznie ferie. Oby były one bezpieczne

- Ferie to czas radości dla 124 tys. lubuskich uczniów. Chcemy zwrócić się do rodziców, aby nie zapomnieli w tym czasie, że bezpieczeństwo jest najważniejsze. Młodzi ludzie mogą „wyłączyć myślenie”, co może skończyć się dramatami, a bardzo zależy nam, żeby wszyscy wrócili do szkół - mówił w czwartek 14 stycznia wojewoda Władysław Dajczak. W poniedziałek rozpoczynają się w naszym regionie ferie zimowe, które potrwają do 30 stycznia.