Da Vinci na sali operacyjnej Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze. Tak operuje się z robotem! |ZDJĘCIA, WIDEO

Robot da Vinci przypomina... pająka

Gdy pacjent został znieczulony i ułożony na stole operacyjnym pod ramieniem robota (sprzęt wygląda jak pająk, który się wbija odnóżami w brzuch), operujący go lekarz zasiadł przy konsoli. Jedno ramię robota wprowadzane jest dla kamery umożliwiającej uzyskanie obrazu ze środka jamy brzusznej i trzy do manipulacji chirurgicznych. Chirurg obsługuje bezpośrednio dwa narzędzia. Cały czas ma możliwość płynnego i szybkiego przełączania się i obsługi trzeciego ramienia. Miejsce chirurga-operatora jest za konsolą, w pewnej odległości od stołu operacyjnego. Najważniejsze jest to, że lekarz uzyskuje na monitorze obraz wielokrotnie powiększony, wysokiej jakości i przestrzenny. Ważne jest także oddzielenie rąk chirurga od bezpośredniego kontaktu z narzędziami chirurgicznymi, a przez to wyeliminowanie naturalnych i mimowolnych ruchów i drżeń ręki.