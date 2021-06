Lubuskie. Matematyka bez granic. Wielki sukces naszych szkół. Które wypadły najlepiej w tym międzynarodowym konkursie?

W roku szkolnym 2020/2021 XXXII edycja Międzynarodowego Konkursu „Mathématiques Sans Frontières” (Matematyka bez Granic) ze względu na pandemię odbyła się z dużym opóźnieniem. Finał MK „MbG” w Polsce, w kategorii klas ósmych szkół podstawowych i klas pierwszych szkół ponadpodstawowych (Senior) oraz w kategorii klas piątych i szóstych szkół podstawowych (Junior) odbył się dopiero po powrocie polskich uczniów do szkół, tj. 2 czerwca 2021 r. Konkurs jest organizowany pod auspicjami Rady Europy, a polscy uczniowie uczestniczyli w tych zawodach po raz dwudziesty dziewiąty.

Najlepsi w kategorii klas szóstych szkół podstawowych

W kategorii klas 6 szkół podstawowych najlepsi byli również uczniowie z SP nr 18 w Zielonej Górze : kl. VIC zdobyła 1. m-ce w Regionie i 2. w Polsce. 2. miejsce w Regionie i 4. lokatę w Polsce uzyskała SP nr 1 w Szprotawie – kl. VIA. Miejsce 3. w Regionie Lubusko-Zachodniopomorskim i 6. lokatę w Polsce zajęły ex-aequo szkoły: Społeczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Edukacyjnego w Gorzowie Wlkp. – klasa VIA, SP nr 18 w Zielonej Górze – klasa VIA i VIE, SP nr 2 im. kpt. ż.w. Mamerta Stankiewicza w Gryfinie – klasa VIB, SP nr 5 w Nowej Soli – klasa VIC.