Lubuskie. Tam, gdzie kiedyś były PGR-y, teraz pójdą pieniądze

- Gdy tylko mieszkańcy usłyszeli o tym programie, wprost zasypali nas propozycjami. Chcieli m.in. budowy chodnika w Lubiczu, budowy dojazdu do bloku w Bobrówku. My ostatecznie zgłosiliśmy trzy zadania, z których pieniądze dostaliśmy na dwa: na rozbudowę świetlicy wiejskiej w Brzozie oraz na przebudowę drogi gminnej w Ogardach - mówi Mateusz Feder, burmistrz Strzelec Krajeńskich. Jego gmina jest w jedną z 32 gmin w Lubuskiem, które dostały promesy na realizację inwestycji w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w miejscowościach, w których funkcjonowały przedsiębiorstwa państwowej gospodarki rolnej, czyli tzw. PGR-y. W sobotę 12 czerwca promesy wręczał wicemister spraw wewnętrznych i administracji Paweł Szefernaker. Zrobił to w świetlicy w Brzozie. Właśnie tej, która ma być rozbudowana.