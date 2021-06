Ruiny dawnego PGR-u straszą zaledwie kilkaset metrów od centrum Międzyrzecza. I jeszcze mieszkają wśród nich ludzie!

Rozglądając się dookoła, aż trudno uwierzyć, że można się tutaj czuć szczęśliwie. Krajobraz jak po wojnie. Same ruiny. W niektórych budynkach zamurowano okna, drzwi. To pewnie po tym, jak kilka lat temu znaleziono tutaj zwłoki Ukraińca, który postanowił wykorzystać pustostan jako przytulisko. I umarł z wyziębienia. Atmosfera dookoła jest przygnębiająca. Niektórzy jej nie wytrzymali. – Teraz tylko moja rodzina tutaj mieszka, ale mieliśmy także sąsiada – wspomina Pan Piotr. – Nie wytrzymał i powiesił się w mieszkaniu naprzeciwko naszego.

– Pracowałem tutaj przez całe lata, najpierw hodowaliśmy bydło, później świnie, ale zawsze wszystko tętniło życiem. Pracowało kilkadziesiąt osób. I mieliśmy co robić. A dziś, to zostało mi tylko świeże powietrze przed domem - mówi Pan Piotr.

Z likwidacją PGR-ów to dobry pomysł nie był

Kiedy wychodzimy wraz z Piotrem Nowakiem na plac przed jego domem, a za daleko iść nie możemy, bo międzyrzeczanin o kulach jest, to były pracownik PGR pokazuje, co gdzie się mieściło. – O, tutaj gorzelnia była, za nią kuźnia, a dalej ten wysoki budynek to stolarnia – mówi – Po drugiej stronie świniarnie, Ale były też garaże i to wiele. No i domy mieszkalne. Dziś tylko my tutaj zostaliśmy.