W Żaganiu maturzyści pisali egzamin z matematyki! Uczniowie z Banacha mówią, że był łatwy

Jako jedna z pierwszych swój arkusz oddała i wyszła ze szkoły Sara Ziaja z klasy IV B, o profilu biologiczno-chemicznym. Pisanie matury z matematyki zajęło jej ok. 120 minut. - Napisałam wszystko, co wiedziałam - zaznaczyła. - Uznałam, że już nie ma sensu dłużej się zastanawiać nad zadaniami. Mam nadzieję, że będzie dobrze. Że dostanę chociaż 30 proc. - mówi Sara ostrożnie. - Jeśli chodzi o język polski, to nie miałam żadnych problemów. Był bardzo łatwy.