Kościół świętuje jubileusz 900-lecia diecezji lubuskiej. Jubileuszową mszę w Ośnie Lubuskim odprawił Prymas Polski

Diecezja lubuska powstała w 1124. Były to czasy, gdy Bolesław Krzywousty zdobywał Pomorze Zachodnie. Pod władzę polskiego księcia trafiły też ziemie na Środkowym Nadodrzu.

By przeprowadzać na nich misje chrystianizacyjne i zaprowadzić nową organizację terytorialną, Krzywousty uzyskał zgodę Stolicy Apostolskiej. W 1123 do Polski przyjechał więc legat papieski – kardynał Idzi z Tuskulum i rok później doszło do erygowania diecezji. Miała się ona zająć akcją misyjną wśród Słowian mieszkających na zachód od Odry.

Diecezja lubuska istniała do drugiej połowy XVI wieku, gdy na jej ziemiach rozszerzał się protestantyzm. W tym roku przypada 900 lat od jej założenia.