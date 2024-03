Mała gmina na krańcu Lubuskiego zaczyna nową epokę. Warto tam pojechać! Miejscowi mówią, że dobrze się mieszka

Z Kolska jest 27 kilometrów do Wolsztyna, 30 do Nowej Soli, 35 do Sulechowa i 38 do Zielonej Góry. Według dostępnych danych gminę zamieszkuje tylko 3300 osób. To jedna z mniejszych i mało zaludnionych gmin w województwie. Blisko połowa powierzchni to lasy. Z surowców występują tylko piaski budowlane, udokumentowane w kilku lokalnych wyrobiskach, ale bez większego znaczenia gospodarczego. O zatrudnienie na miejscu nie jest łatwo. Na szybko w Internecie można znaleźć tylko ofertę dla doradcy klienta znanej firmy pożyczkowej.

Ale cztery miasta w podobnej odległości dają możliwości znalezienia pracy. – Takie są czasy, że większość ludzi ma samochody, więc pokonanie dystansu 30 kilometrów to nie jest problem – zapewnia Julia Przepiórka, która w Kolsku mieszka od kilku lat i jest zachwycona miejscem.

– Do Zielonej Góry jedziemy jakieś 35 minut. Niektórym może się wydawać, że do miast mamy daleko, a dla mnie jest w sam raz. Po 30 kilometrów to nie jest dużo. Jakbym mieszkał w dużym mieście, to przejazd z jednego końca na drugi, zajmowałby mi tyle czasu – dodaje Bartosz Sikora. Urodził się w Kolsku. Tutaj prowadzi własną działalność gospodarczą w branży teleinformatycznej.