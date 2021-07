Marszałek Polak wraca na tarczy. Lubuskie nie dostanie więcej z RPO

– Wyjaśniłem pani marszałek, że kwestia podziału środków z rezerwy Regionalnego Programu Operacyjnego, to sprawa zamknięta – powiedział w rozmowie z nami wiceminister Funduszy i Rozwoju Regionalnego Waldemar Buda (PiS). To oznacza, że Lubuskie otrzyma najmniejsze wsparcie w kraju, które w liczbach bezwzględnych wyniesie 861 mln euro. W przeliczeniu na jednego mieszkańca zajmiemy jednak ósme miejsce.

- Spotkanie przebiegło w dobrej atmosferze – ocenił w rozmowie z nami wiceminister – my nie gryziemy i jesteśmy bardzo otwarci na naszych gości – żartował i dodawał, że cieszy go wzmożona aktywność lubuskiego samorządu, bo to może pomóc w przyszłości. – Okazji do współpracy będzie wiele. Chodzi między innymi o wykorzystanie środków z Krajowego Programu Odbudowy.

W komunikacie przesłanym do mediów marszałek Elżbieta Anna Polak potwierdziła konstruktywny charakter spotkania. Urząd przedstawił również wyliczenia, z których wynika, że samorząd województwa oczekiwał wsparcia na poziomie 983 mln euro. W oświadczeniu czytamy, że wciąż prowadzone są rozmowy w sprawie ostatecznego kształtu Kontraktu Programowego, w ramach którego Lubuskie „ma jeszcze szanse poprawić swój stan posiadania”. Krótkie stanowisko kończy informacja, że kolejne spotkanie w tej sprawie odbędzie się w ciągu najbliższych dwóch tygodni. W przeciwieństwie do wcześniejszych komunikatów, oświadczenie pozbawione było akcentów politycznych, od których urząd nie stronił w ostatnich tygodniach.