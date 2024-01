Martwe dusze na transgranicznych imprezach w Słońsku? W gminie aż huczy od plotek

Wójt Krzysków zarzuty bagatelizuje.

Zastanawiające jest, w jaki sposób ktokolwiek, kto nie był organizatorem imprezy, albo instytucji kontrolującej poniesione wydatki, mógł stwierdzić, że na listy wpisane są nazwiska zmarłych ze słońskiego cmentarza - tłumaczy się. – Nie wiem, kto i w jakim celu miałby coś takiego wymyślić i zrobić. Moi pracownicy, to przecież nie Gang Olsena – dodaje.

Zawiadamiającym prokuraturę z którymi rozmawia GL do śmiechu jednak nie jest. Podkreślają, że sytuacja od dawna jest „tajemnicą poliszynela”: wszyscy wiedzą o nieprawidłowościach, ale nikt o nich nie mówił głośno.

Są to czyny polegające na poświadczaniu nieprawdziwych informacji w dokumentach pozwalających na rozliczenie święta, a tym samym zmierzające do uzyskania korzyści majątkowej w postaci pozyskania dotacji od Stowarzyszenia Euroregion Pro Europa Viadrina – napisali w zawiadomieniu do prokuratury.