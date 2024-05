Co za tłumy na Latynoskiej Nocy Muzeów w Zielonej Górze. Były warsztaty salsy, samby, tanga, wykłady, pokaz kinowy, degustacje i koncert Jarosław Wnorowski

Muzeum Ziemi Lubuskiej przyzwyczaiło nas do tego, że co roku prezentowana jest szeroko pojęta kultura danego kraju. W tym roku padło na Amerykę Łacińską. To region, w którym używa się języków romańskich, swego czasu podbity przede wszystkim przez Hiszpanów, Portugalczyków i Francuzów. Jego Ekscelencja Ambasador Republiki Panamy w Polsce otworzył ekspozycję pt. „Różnorodność biologiczna i kulturowa Panamy”. Wyrazić bogactwo Iberoameryki przez jeden wieczór to niemalże "misja niemożliwa", jednak pracownikom muzeum, jak najbardziej się udało.