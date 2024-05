Matura w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych w Lubsku. Dziś absolwenci sprawdzą się w matematyce

Środa 8 maja to drugi dzień maturalnych egzaminów. Absolwenci szkół mierzą się z królową nauk, czyli matematyką. Rozwiązywanie zadań rozpoczęli o godzinie 9.00. Dla większości humanistów to ogromne wyzwanie, dla ścisłowców to może być bułka z masłem. Na poziomie podstawowym maturzyści mają do rozwiązania 7 do 13 zadań otwartych wymagających krótkiej odpowiedzi oraz 29 pytań zamkniętych.