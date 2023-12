Mieczysław Szcześniak znów w Gorzowie. Nie przegapcie tego koncertu!

Tego wydarzenia fani Mieczysława Szcześniaka nie powinni przegapić. W niedzielę 17 grudnia znów wystąpi on w Gorzowie. I to zaledwie pół roku po swojej ostatniej wizycie w północnej stolicy Lubuskiego.

Co za koncert! Mietek Szcześniak śpiewał w Gorzowie. I to z młodymi talentami

18 czerwca Szcześniak wystąpił na plenerowym koncercie przed Filharmonią Gorzowską. Było to podczas koncertu familijnego „Jazz dla Dzieciaków”, w trakcie którego wykonywał standardy jazzowe, ale z humorystycznymi polskimi tekstami oraz w towarzystwie utalentowanych gorzowskich dzieciaków.

Mieczysław Szcześniak zaśpiewa w oratorium

U progu lata nie wszyscy miłośnicy Mieczysława Szcześniaka dotarli na koncert. Część gorzowian zwyczajnie przegapiła to, że ma on wystąpić na Placu Sztuk. Teraz Filharmonia Gorzowska daje fanom kolejną okazję do zobaczenia i wysłuchania Szcześniaka.

59-letni wokalista będzie jednym z artystów koncertu oratoryjnego, a konkretnie napisanego przez Fryderyka Stankiewicza „Oratorium na Boże Narodzenie”. Oprócz Szcześniaka śpiewać będzie też sopranistka Katarzyna Jagiełło oraz Chór Dziewczęcy Poznańskiej Szkoły Chóralnej Jerzego Karczewskiego. Grać będzie Orkiestra Filharmonii Gorzowskiej, którą tym razem dyrygować będzie Łukasz Meyger.