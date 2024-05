Już za kilka dni ponownie zejdziemy do podziemi Zielonej Góry, a to rzadkość. Przed nami Dni Otwartych Piwnic Winiarskich! Co w programie?

Opowiadając o Zielonej Górze trudno nie wspomnieć o kulturze i historii tutejszego winiarstwa. Choć największą rozpoznawalnością i największą frekwencją cieszy się rzecz jasna Winobranie, to każdego roku miasto oferuje co najmniej kilka mniejszych imprez winiarskich, na które także zjeżdżają się setki turystów. Co przed nami?

Trzy dni, 20 piwnic, 40 winnic

Już pod koniec maja Fundacja Tłocznia na trzy dni otworzy dla mieszkańców i turystów ponad 20 historycznych, na co dzień niedostępnych piwnic winiarskich, w których zaprezentuje się blisko 40 lubuskich winnic. - To niepowtarzalna okazja, by poczuć klimat winiarskiego świata ukrytego w wiekowych piwnicach, w których dawniej leżakowały beczki z winem — zachęca Fundacja Tłocznia, organizator wydarzenia. Wizyta w piwnicy to nie tylko okazja do degustacji, będzie można także porozmawiać z winiarzami i poznać tajniki produkcji wina.