Gorzowskie akcenty w hicie Netflixa! Zagrała tam aktorka z Gorzowa. Ale to nie koniec

To prawdziwy hit na Netflixie

Serial wyreżyserowany przez Łukasza Ostalskiego miał swoją premierę już kilka lat temu. Pojawił się na TVP VOD i błyskawicznie przypadł do gustu widzom. Znakomite recenzje sprawiły, że kilka miesięcy później produkcja doczekała się również debiutu na antenie telewizyjnej. Teraz "Krucjata" robi jeszcze większą furorę, a wszystko to za sprawą Netflixa, który wykupił licencję na dystrybucję serialu.

Seria tajemniczych zabójstw

"Krucjata" to klasyczny serial kryminalny opowiadający o życiu i pracy komisarza Jana Góry (pseudonim Mandżaro) oraz innych funkcjonariuszy wydziału zabójstw i terroru kryminalnego komendy stołecznej policji. Trzymająca w napięciu akcja rozgrywa się wokół serii zabójstw i porwań ludzi z pierwszych stron gazet: wpływowej dziennikarki telewizyjnej, jurora w talent show, bankiera oraz posłanki. Każdy z odcinków przedstawia osobną zagadkę kryminalną i jej zaskakujące rozwiązanie. Szybko jednak okazuje się, że wszystkie tragiczne zdarzenia układają się w bardziej skomplikowaną całość, a seria zabójstw celebrytów jest efektem zorganizowanej akcji.

Gorzowskie akcenty w serialu

O sukcesie serialu przesądziła bez wątpienia wciągająca i zawiła fabuła, ale nie tylko. Duży wpływ miała także gwiazdorska obsada. Na ekranie możemy zobaczyć między innymi Juliana Świeżewskiego (komisarz Jan "Mandżaro" Góra), Tomasza Schuchardta (komisarz Ludwik "Luizjana" Bończyk), Justynę Wasilewską (major Wiktoria Dembińska) oraz Piotra Cyrwusa (w roli policyjnego patologa). W produkcji składającej się z trzynastu odcinków możemy zobaczyć także Małgorzatę Kocik z Gorzowa. Aktorka wcieliła się w rolę negocjatorki policyjnej Katarzyny Brodzkiej.

W kilku odcinkach możemy zobaczyć Małgorzatę Kocik z Gorzowa. Archiwum prywatne

Trzydziestoośmioletnia artystka zadebiutowała w wieku szesnastu lat na deskach gorzowskiego teatru w spektaklu Romeo i Julia, gdzie zagrała główną rolę. To właśnie wtedy poczuła, że aktorstwo jest tym, co chce robić w życiu. I konsekwentnie się tego trzymała. Rozgłos zyskała dzięki roli w znanej polskiej produkcji filmowej "To nie tak jak myślisz, kotku", ale zagrała też w kilku serialach - "Ratownicy", "Barwy Szczęścia", "Ojciec Mateusz" czy "Przyjaciółki". Brała również udział w dużych produkcjach Teatru Telewizji.