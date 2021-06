Mieszkańcy Gostchorza z planem działania przeciwko biogazowni. Chcą zablokować inwestycję za wszelką cenę

Mieszkańcy Gostchorza nie dają zapomnieć o planowanej biogazowni w ich wsi. Kiedy tylko pojawiła się pozytywna decyzja Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, dotycząca tej inwestycji, to jej przeciwnicy z Gostchorza ponownie się zmobilizowali. Planują kolejne działania, które mają dążyć do zablokowania lub chociaż przesunięcia lokalizacji biogazowni. Dyskutowali o tym podczas ostatniego zebrania wiejskiego w Gostchorzu.

- W takiej placówce przetwarzane są różne odpady produkcji rolnej i spożywczej na biogaz, takie jak np. gnojowica, obornik, resztki owoców i warzyw - wymieniała mieszkanka Marta Jurewicz, która przedstawiała prezentację. - To będzie czuć! Poza tym co będzie tam przetwarzane, skoro w pobliskich wioskach nie ma dużych gospodarstw rolnych. Ale biogazownia może sprawić, że wokół zaczną się budować np. farmy norek.

To jednak nie jest argument dla przeciwników, ponieważ nie ma żadnego przepisu, który traktuje o przykrych zapachach z zakładów. - Nawet jeśli ochrona środowiska znajdzie coś, co mogłoby być nie tak w takiej biogazowni, to nałoży tylko karę na inwestora i nic więcej. Były już takie przypadki w Polsce - przedstawiała M. Jurewicz.