Mieszkańcy Łośna w gminie Kłodawa będą mieli czyściutką wodę! Rusza przebudowa stacji uzdatniania

- Zdrowie naszych mieszkańców jest najważniejsze, w związku z tym realizowana jest rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej to dla nas priorytet. Przystąpiliśmy do gruntownej modernizacji stacji uzdatniania wody w Łośnie – mówi Anna Mołodciak, wójt gminy Kłodawa. Stacja w Łośnie zaopatruje w wodę wielu mieszkańców. Stara stacja nie miała już możliwości, aby podołać kolejnym odbiorcom, którzy podłączali się do sieci.