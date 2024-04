Nowa stacja uzdatniania wody w Czerwieńsku. Uroczystość zakończenia inwestycji. Mieszkańcy nie kryją zadowolenia

Nowa stacja uzdatniania wody w Czerwieńsku

Czerwieńsk, Wysokie, Dobrzęcin zyskali nową jakość

Krzysztof Mońko, kierownik robót sanitarnych, dodaje, że stacja uzdatniania wody została wybudowana praktycznie od nowa. Budynek jest nowy. W nim znajdują się urządzenia służące do uzdatniania wody takie jak aeratory, filtry.

- Woda trafia po tej filtracji do zbiornika wody czystej, skąd jest pompowana do sieci wodociągowej. Wcześniej wyglądało to inaczej – wyjaśnia Krzysztof Mońko. - Mamy też dodatkowe zabezpieczenie w postaci lampy UV, która dezynfekuje wodę, tak więc bezpieczeństwo mieszkańców jest zapewnione. Woda spełnia wymagania bakteriologiczne.

Tomasz Frąckowiak, prezes zarządu POMAK w Czerwieńsku, podkreśla, że dziś woda posiada inne parametry niż była dystrybuowana.

- Z tego ujęcia zasilamy dwie trzecie Czerwieńska, miejscowości Wysokie i Dobrzęcin. Jakość wody spełnia wszelkie normy, jakie są w rozporządzeniu ministra zdrowia, co do jakości wody do spożycia – mówi Tomasz Frąckowiak. - Nie posiada składników, brudzących pościel, nie ma manganu, nie ma żelaza, bo to jest wytrącane w układzie filtrującym. System technologiczny jest taki, że nie pozwala, aby woda o złych parametrach trafiała do mieszkańców.