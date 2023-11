Mieszkańcy Zielonej Góry świętowali dzień seniora. Młodzież i starsi razem na zumbie WIDEO

Ogólnopolski Dzień Seniora. Międzypokoleniowa zumba

Zielonogórski Caritas zaprosił seniorów i uczniów działających w szkolnym wolontariacie do wspólnej zumby. – Chcemy się zintegrować z seniorami i szerzyć naszą ideę wolontariatu – mówi Dominika Łapucha, koordynator Centrum Wolontariatu Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej.

Na dzień wspólnej zumby wybrano 14 listopada – Ogólnopolski Dzień Seniora. Wolontariusze upiekli i ozdobili pierniki. Uczniowie przygotowali też w formie upominków dla seniorów herbatę, która trafi do klubów seniora. To okazja, aby pokazać możliwości spotkań na co dzień, nie tylko od święta. Skąd pomysł na zumbę? Okazuje się, że już w 2016 roku Caritas zorganizowała zumbę charytatywną, podczas której odbyła się zbiórka datków na wyjazd wolontariuszy na Światowe Dni Młodzieży.