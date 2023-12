Mieszkanka Wschowy uwierzyła fałszywym policjantom. Przekazała gotówkę i złoto!

Spakowała 150 tys. zł do pudełka

- Oszustom udało się skutecznie zmanipulować kobietę, która spakowała do pudełka 150 tysięcy złotych w gotówce i biżuterię wartą ponad 32 tysiące złotych. Chwilę po skończonej rozmowie zadzwonił dzwonek do drzwi. Mężczyzna, podając się za policjanta odebrał przygotowaną przesyłkę - relacjonuje nadkomisarz Maja Piwowarska, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji we Wschowie.

