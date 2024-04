Mija 14 lat od katastrofy smoleńskiej. Gorzów pamięta. Złożono dziś wieńce

- Katastrofa smoleńska dotknęła mnie osobiście. Byłem wtedy parlamentarzystą Ziemi Lubuskiej. W tygodniu sejmowym przed feralnym 10 kwietnia 2010 spotkałem się z tymi, którzy tam zginęli, m.in. z Sebastianem Karpiniukiem, Grzegorzem Dolniakiem i innymi osobami. Dziś składam te wieńce, żeby uczcić tamten moment. To była elita polskiego narodu – mówił we wtorek 9 kwietnia wojewoda lubuski Marek Cebula. Po południu na grobach Anny Borowskiej i jej wnuka Bartosza Borowskiego złożył wieńce od prezydenta Andrzeja Dudy, premiera Donalda Tuska oraz od siebie.

Dlaczego wieńce zostały złożone 9 kwietnia? Jak tłumaczył nam wojewoda, dziś ma on spotkania w Sejmie i w ministerstwach. - Nie wyobrażam sobie jednak, że moglibyśmy nie upamiętnić tego momentu, przywołując pamięć osób, które oddały życie, pełniąc służbę dla nas wszystkich – mówił Marek Cebula.

W środę 10 kwietnia rano na groby gorzowskich ofiar katastrofy smoleńskiej przyjdą też przedstawiciele władz Gorzowa. Będzie to o 8.41, czyli w godzinę, o której doszło do tragedii.

W katastrofie smoleńskiej zginęło 96 osób

Przypomnijmy: do katastrofy doszło 10 kwietnia 2010. Samolot Tu-154 rozbił się przy podejściu do lądowania. Zginęli wszyscy, którzy byli na jego pokładzie. To 96 osób, wśród których był prezydent Polski Lech Kaczyński z żoną Marią, Ryszard Kaczorowski – ostatni prezydent RP na uchodźstwie, Krzysztof Putra i Janusz Szmajdziński – wicemarszałkowie Sejmu, Krystyna Bochenek – wicemarszałek Senatu.

Pogrzeb Anny Borowskiej i Bartosza Borowskiego odbył się dziesięć dni po katastrofie. Anna Borowska spoczęła w grobie obok zmarłego wcześniej męża. Grób jej wnuka jest w osobnym miejscu w innej części cmentarza.

